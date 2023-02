Příspěvek na péči poroste automaticky s valorizací důchodů

Příspěvek na péči v prvním stupni, tedy pro lehce hendikepované, by se měl od července zvýšit z 880 na 2000 korun měsíčně. Současně by se mělo zavést automatické valorizační schéma, kdy by se příspěvek zvyšoval ve všech čtyřech stupních automaticky, podle vývoje důchodů. Vyplývá to z novely zákona o sociálních službách, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) do připomínkového řízení.

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto