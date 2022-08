PPF investuje do Komárkovy Allwyn 6,5 miliardy korun

Investiční skupina PPF se zavázala investovat až 260 milionů dolarů, tedy 6,5 miliardy korun, do akcií loterijní firmy Allwyn, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Při transakci by koupila 26 milionů akcií společnosti Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment. Pokud by PPF nakoupila maximální počet akcií v rámci svého příslibu, měla by v Allwynu podíl zhruba pět procent. Firmy to v pondělí uvedly v tiskové zprávě.

Foto: Veronika Neprašová, Novinky Sídlo PPF v Dejvicích