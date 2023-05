Polské dálnice budou pro osobní auta bezplatné

„Co se týče bezplatného užívání státních úseků dálnice, je vše jasné. Se soukromníky o zrušení poplatků a jejich refundace vládou se však budeme snažit co nejdříve dohodnout,“ uvedl v RadiuZet ministr rozvoje a technologii Waldemar Buda.

„Pokud by však finanční požadavky podnikatelů byly až příliš přemrštěné, nebo se zrušením dálničních poplatků by nesouhlasili, vláda jejich majetek ve veřejném zájmu může podle platných zákonů vyvlastnit, přičemž o výši odškodného by rozhodl soud,“ zdůraznil Buda.