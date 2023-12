Perličky z pojišťoven: Sousedovi vadí česnek, žena se zamotala do řetězu

Další klient líčil spory se sousedem. „Říkal mi, že mám ohlásit škodu, co jsem mu způsobil. No, tentokrát je to fér. Ty větve z mého stromu spadly na jeho auto. Ale dávejte si na něj pozor. Jemu se furt něco nelíbí. Na jaře reklamoval, že okvětní lístky z mé třešně za větru narušují zeleň jeho trávníku, a v létě si zase stěžoval, že jak často grilujeme, z naší parcely pořád cítí česnek a bolí ho z toho žlučník,“ uvedl.