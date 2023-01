Exekutoři chtějí vyšší odměny

U exekucí na dluh do deseti tisíc naopak poklesne na 3000 korun. Z paušálu pak budou vyjmuty některé položky, např. soudní poplatky nad 1000 korun, a budou se hradit zvlášť. Předpokládá to novela vyhlášky o odměnách pro exekutory, kterou ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení.