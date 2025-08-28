Hlavní obsah

Nvidia čeká zpomalení růstu po dvouletém boomu umělé inteligence

Tomáš Volf

Americký výrobce čipů Nvidia zveřejnil slabší výhled tržeb pro třetí čtvrtletí. Ten naznačuje, že růst investic do umělé investice po dvouletém rozmachu zpomaluje, napsala agentura Bloomberg.

Tržby Nvidie ve třetím čtvrtletí dosáhnou zhruba 54 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), což je v souladu s průměrným odhadem Wall Street, ale někteří analytici předpokládali více než 60 miliard dolarů (asi 1,27 bilionů Kč), uvedla agentura Bloomberg.

Výhled zvyšuje obavy, že tempo investic do systémů umělé inteligence ochabuje. Výsledky Nvidie také zasáhly potíže v Číně. Ačkoli Trumpova administrativa nedávno zmírnila omezení vývozu některých čipů pro umělou inteligenci do této země, zatím se to nepromítlo do oživení příjmů. Nejistota kolem budoucího odbytu v Číně znepokojila investory, napsal list The Financial Times.

Nejhodnotnější společnost světa oznámila ve středu také výsledky za druhé čtvrtletí. V něm tržby stouply meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985 miliard korun). Jednalo se o nejmenší procentuální nárůst za více než dva roky.

I když výsledek nepatrně překonal odhady, akcie Nvidie klesaly o zhruba tři procenta. V letošním roce posílily o 35 procent, čímž tržní kapitalizace firmy překonala čtyři biliony dolarů (85 bilionů korun).

Vedení firmy se ale snaží mírnit obavy, že zájem o technologie umělé inteligence ochabuje. „Příležitost, která je před námi, je obrovská,“ řekl generální ředitel Nvidie Jensen Huang. „Vidíme, že do konce desetiletí budou výdaje na infrastrukturu umělé inteligence ve výši tří až čtyř bilionů dolarů,“ dodal.

