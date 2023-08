Neprodávejme naše klenoty cizím mocnostem, protestují ve Francii proti prodeji firmy Křetínskému

Atos tento týden uvedl, že jedná o prodeji svých ztrátových aktivit Křetínskému zhruba za dvě miliardy eur (48 miliard Kč). Firma, která se potýká s finančními problémy, by se tak zároveň měla přeorientovat na kybernetickou bezpečnost a cloudová aktiva a zároveň snížit zadlužení. Dohoda by Křetínskému také umožnila získat podíl 7,5 procenta ve zbývající části podniku, který by se přejmenoval na Eviden.