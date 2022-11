Německo má hotové první přístaviště pro plovoucí terminál na LNG

Ta velmi usilovala o to, aby Německo zřídilo terminály nejenom na pobřeží Severního moře, ale také na Baltu. Podle Schwesigové by to zajistilo zásobování nejen východního Německa, ale také Česka. To je k tomuto severoněmeckému regionu již napojeno plynovodem OPAL, kterým proudil plyn z rusko-německého produktovodu Nord Stream položeného na dně Baltského moře.