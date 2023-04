Největší švýcarské bance UBS klesl čtvrtletní zisk o 52 procent

Pro srovnání - klienti Credit Suisse ve čtvrtletí naopak ze své banky vybrali asi 53 miliard dolarů. Na konci března tak UBS spravovala aktiva v celkovém objemu 4,16 bilionu dolarů. Ještě na konci prosince to bylo 3,96 bilionu dolarů.

UBS také varovala, že geopolitické napětí a nedávné obavy o likviditu v bankovním sektoru snižují aktivitu klientů a mohou ovlivnit nové peníze v nadcházejících měsících. Udržet klienty i aktiva bude klíčovým úkolem pro Sergia Ermottiho, který se vrátil do funkce generálního ředitele UBS, aby dohlédl na převzetí Credit Suisse a na restrukturalizaci.

Credit Suisse je druhou největší bankou ve Švýcarsku. V březnu se ale dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky tak, že ji za tři miliardy švýcarských franků (více než 71 miliard Kč) převezme její větší domácí rival UBS. Ten získá i ztráty až do výše pěti miliard franků.