Největší chovatel krůt řeší, jak topit ve velkochovu

Podle Otto Formana, ředitele ZOD Brniště, je pro zemědělskou firmu vyrovnávání se s vysokými cenami energií hodně složité. „Platí to hlavně pro chov krůt, kde je veškeré vytápění napojené na plyn. A protože jsme na příští rok včas nezafixovali cenu plynu a ceny jsou tak šílené, že se to nevyplatí, tak reálně uvažujeme, že v zimě nenabereme pravidelný každoměsíční zástav malých krůťat, kterým se musí nejvíce topit,“ řekl Právu Forman.

„To rozhodnutí ještě nepadlo, ale reálně může nastat. Připravujeme se, že v lednu, v únoru a v březnu žádná krůťata nenabereme, a bude to znamenat, že naše produkce v příštím roce bude o třetinu menší. Každý měsíc přitom bereme buď deset tisíc krocanů, nebo stejný počet a k nim sedm a půl tisíce krůt,“ doplnil šéf družstva. Brnišťská firma zaplatila za plyn v loňském roce tři miliony korun, letos to už vychází na šest milionů a pro příští rok počítá nejhorší prognóza s cenou 15 milionů korun.

„Enviromentální opatření jsou v pořádku, ale zrovna v této době války na Ukrajině, pádivé inflace a šílených cen energií je to vážně hazard s konkurenceschopností našeho zemědělství a mělo by se šlápnout na brzdu. Není zdravé na to právě nyní tlačit. Mělo by se to časově posunout nebo zmírnit, aby ten dopad nebyl tak velký,“ dodal Forman.