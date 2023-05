Navrhovaná spotřební daň na víno je likvidační, stěžuje si Svaz vinařů

Jak dodává, ze sousedních zemí České republiky je spotřební daň na tichá vína zavedena pouze v Polsku, a to ve výši 10,20 Kč na litr vína. „Polsko však s pouhými třemi sty hektary vinic není vinařská země,“ tvrdí Chlad.

Nárůst ceny vína o spotřební daň by podle něj v první řadě dopadl na spotřebitele, který vše zaplatí, nebo také nezaplatí, protože nekoupí. „Nebo koupí levný dovoz, případně si pro víno bude jezdit za hranice k našim sousedům. Zavedením spotřební daně tak musíme zákonitě hovořit o drastickém snížení konkurenceschopnosti moravských a českých vinařů. Důsledkem by byl výrazný propad výroby vína a vinohradnictví jako zemědělského oboru,“ uvádí Chlad.

Podle studií, které si nechal vypracovat Svaz vinařů ČR, by šlo o pokles až o desítky procent. Úbytek vinic by se v lepším případě mohl zastavit někde pod hranicí deset tisíc hektarů vinic ze současných 18 tisíc.

„Logicky by tak kromě nevratného poškození 30 let budovaného oboru byl i nižší než předpokládaný výběr spotřební daně, nižší výběr ostatních daní a odvodů než dosud a pokles zaměstnanosti ve vinařství, vinohradnictví a navázaných oborech, a to obzvláště v oblastech, kde se stát s problematikou zaměstnanosti a sociálních dopadů potýká – Znojemsko, Hodonínsko,“ dodává Chlad ve stanovisku Svazu vinařů ČR.