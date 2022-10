Na Ještědu začali vyrábět sníh. A hned schytali kritiku

Část lidí včetně místních opozičních zastupitelů naopak provozovateli areálu, společnosti TMR Ještěd, pořádně vyčinila. Důvod? Podle Jindřicha Felcmana, zastupitele za sdružení Liberec otevřený lidem a spolupředsedy libereckých Zelených, za to může aktuální společenský kontext.

Firma TMR Ještěd, která patří do skupiny Tatry Mountain Resorts miliardáře Igora Rattaje, se brání tím, že letošek se v ničem neliší od postupu v loňském roce, kdy poprvé naplno začala používat technologii Snowfactory. Vloni ji spustila 6. října a vyráběla s její pomocí sníh až do zahájení sezóny v první polovině prosince.

Za senzaci také nepovažuje to, že k tomu potřebuje elektrickou energii. „Stejně tak jako například bazény nebo jiná sportoviště potřebují pro zabezpečení svého provozu a obživu elektrickou energii, stejná situace platí i pro lyžařské areály,“ řekl Seznam Zprávám Jakub Hanuš, ředitel skiareálu.

Upozornil také na to, že areál nemá nárok na zastropované ceny. „Vynaložené prostředky - nejen na zasněžování - jdou čistě z našich zdrojů, a nikoliv ze státních dotací,“ dodal.

Není to poprvé, co se v regionu řeší otázka nutnosti zasněžování. Už před třemi lety spustily některé skiareály v Jizerských horách kampaň, v níž vysvětlovaly, že technický sníh je jen voda a vzduch, žádná chemie. A že voda není spotřebována, jen změněna na jiné skupenství a stoprocentně se vrací do přírody. Vlekaři tak reagovali na názory přicházející ze sousedních Krkonoš.