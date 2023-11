Na Enyaq nebo Teslu 3 dostanou živnostníci od státu 200 tisíc

Záruku za úvěr a finanční příspěvek poskytne Národní rozvojová banka, u osobního auta to bude záruka na vozidlo od 300 tisíc korun do 1,5 milionu až do výše 70 procent jistiny zaručovaného úvěru. Bude tak platit třeba na Škodu Enyaq, která se prodává od 1 239 900 Kč nebo Teslu 3, ta stojí 1 053 990 Kč.