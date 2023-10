Ministerstvo si to rozmyslelo, zákaz prodeje kamen na uhlí nakonec nebude

To, že i po konci příštího roku by měli mít lidé možnost si kamna a kotle na uhlí koupit, Právo zjistilo z chystané novely zákona o ochraně ovzduší, která je připravena pro jednání vlády.

„Vítáme to. Jako asociace jsme proti zákazu prodeje kamen na uhlí vystupovali, neboť to s námi nikdo nekonzultoval a bylo to hrozně narychlo. Psali jsme v této věci i otevřený dopis premiérovi,“ přivítal obrat výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka.