Americký Intel investuje do německé továrny na čipy přes 700 miliard

Americký výrobce polovodičů Intel investuje do továrny na čipy v německém Magdeburku přes 30 miliard eur (přes 713 miliard Kč). Společnost to uvedla v pondělním prohlášení, poté, co její šéf Pat Gelsinger podepsal v Berlíně dohodu o společném záměru s německou vládou.

Foto: Fabrizio Bensch, Reuters Německý kancléř Olaf Scholz (vpravo nahoře) a ředitel Intelu Pat Gelsinger (vlevo nahoře) při uzavření smlouvy o stavbě továrny na čipy mezi Německem a Intelem

Článek Už v pondělí dopoledne se v médiích objevily zprávy, že rovnými 10 miliardami eur (bezmála 238 miliard Kč) na výstavbu továrny přispěje německý stát. Vláda však zatím tuto sumu oficiálně nepotvrdila. Intel uvedl, že produkce polovodičů začne v rozmezí čtyř až pěti let. Svůj záměr postavit továrnu v Magdeburku firma oznámila loni v březnu. Zároveň tehdy uvedla, že posílí svou stávající továrnu v Irsku, zatímco ve Francii zřídí centrum, které se bude soustředit na výzkum a projektování. Německo se dohodlo s Intelem. Na stavbu továrny na čipy dá 238 miliard Ekonomika Minulý pátek Intel, největší výrobce počítačových čipů na světě, rovněž informoval, že postaví velkou továrnu na výrobu čipů také v polské Vratislavi. Tamní investice má dosahovat 4,6 miliardy dolarů (asi 100 miliard Kč). Stavbu podpoří i polský stát, jakou částkou, však firma nezveřejnila. Oba projekty, v Magdeburku i Vratislavi, jsou součástí mnohamiliardových investic v Evropě, která se snaží stát technologicky více nezávislou na Číně. Evropská unie vyčlenila až 43 miliard eur (zhruba jeden bilion Kč) pro evropský polovodičový průmysl. Cílem je do roku 2030 vyrábět v Unii 20 procent světové produkce polovodičů. Intel postaví v Polsku továrnu na čipy za 4,6 miliardy dolarů Ekonomika