Intel postaví v Polsku továrnu na čipy za 4,6 miliardy dolarů

Intel se v podniku na západě Polska chystá montovat a testovat mikroprocesory. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba 2000 vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.

Výstavba továrny na výrobu waferů za 17 miliard eur (bezmála 405 miliard Kč) je v plánu také v německém Magdeburgu. V montážním a testovacím závodě, jaký má vzniknout ve Vratislavi, se čipy z waferů vyřezávají, pak se balí do jakéhosi pouzdra s potřebnými rozhraními a nakonec se testují před instalací do počítačů, automobilů nebo do jiných zařízení, uvedla agentura DPA.