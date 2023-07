MF chce zrušit šest územních pracovišť celní správy. Provozní úspora bude 6,6 milionu

Ministerstvo financí navrhuje zrušit od 1. ledna šest z 31 územních pracovišť celní správy, která se nenacházejí v sídlech krajských celních úřadů. Navrhovaná změna by měla přispět k zefektivnění státní správy a zajistit v příštím roce provozní úsporu 6,6 milionu korun. Uvádí to důvodová zpráva k návrhu vyhlášky, kterou v pondělí ministerstvo vložilo do vládní knihovny připravovaných legislativních materiálů. Vyhláška musí projít připomínkovým řízením, poté ji projedná vláda.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Ilustrační foto.