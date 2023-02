Loňský schodek zahraničního obchodu byl nejvyšší od vstupu do EU

Nepříznivý vliv měl zejména větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,8 miliardy korun, a to v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství, a obchod s elektrickými zařízeními o 3,1 miliardy korun.

„Prosincová bilance zahraničního obchodu překvapila výrazně nižším deficitem, než jsme my i trh očekávali,“ řekla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Obchodní bilance se podle ní letos dostane do deficitu ve výši 110 miliard korun. Vliv na to budou mít odeznívající problémy se subdodávkami a nižší ceny energetických surovin, dodala Steckerová.