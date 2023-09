Lidé šetří, obědy si více nosí z domova

„Tento rok je pokles zákazníků v gastronomii velmi výrazný. Je to dáno hlavně vysokými cenami za obědy, které narazily na to, co jsou zákazníci ochotni platit. Průměrná cena za oběd v srpnu byla téměř 185 korun, což je o 20 korun více než v loňském roce. Rozvíjí se trend vařit si doma a nosit si oběd v krabičce do práce,“ řekla Právu Tereza Knířová ze společnosti Sodexo Benefity, která distribuuje stravenky.