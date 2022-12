Lázně očekávají dobrý konec roku, od ledna nejistotu

Podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, se kvůli rostoucím cenám za energie začala šířit poplašná zpráva, že se nebudou lázně po Novém roce otevírat. „Dalo nám docela práci to vyvracet, ale pořád to v nějaké skupině seniorů rezonuje a vyptávají se. Přitom to je úplný nesmysl,“ potvrdil Právu Bláha s tím, že naproti tomu si třeba poskytovatelé lázeňských služeb na západě Čech poslední týdny roku pochvalují obsazenost svých ubytovacích zařízení.