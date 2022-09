Kulatý stůl k problémům ve stavebnictví

Obou témat kulatého stolu se v roli hosta zúčastní prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. „Co jiného by měl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví řešit než to, aby stát měl dostatek peněz, které investuje do rozvoje infrastruktury a staveb obecně? A pokud to financování mít bude, pak vyvstává druhá zásadní otázka: budeme mít základní materiály pro stavbu, jako jsou písek a stavební kámen? O těchto tématech je zatím slyšet jen málo a my ve Svazu chceme, aby jim byla věnována větší pozornost, a především aby se začala doopravdy řešit,“ říká Jiří Nouza.