Kraje a města netuší, kolik peněz se jim ze Sberbank vrátí

Ačkoli jsou to podle krajského hejtmana Vítězslava Schreka (ODS) především úspory, kraj musel učinit opatření. „Aktualizovali jsme rozpočty, střednědobé cash flow a zajistili možnost čerpání z kontokorentního úvěru v případě potřeby,“ popsal Právu Schrek.

Kraj žádnou z investičních akcí zastavovat nemusel. Zda dostane své peníze zpět, to zůstává s otazníkem.

Přednostní právo na pohledávky má Garanční systém finančního trhu, který po uzavření Sberbank vyplácel střadatelům úspory do výše 2,5 milionu korun. Nyní má pohledávky za 27 miliard. Další na řadě budou malé a střední podniky, až pak velké firmy, kraje a města, jimž v bance zůstalo celkem okolo pěti miliard.

Na všechny by se dostat nemuselo. Podle Hospodářských novin má insolvenční správkyně Jiřina Lužová zatím dvě závazné nabídky na odkup aktiv Sberbank ve výši zhruba 30 miliard Kč. K tomu je k dispozici hotovost banky v hodnotě 16 miliard. To by bylo zhruba 46 miliard proti 60 miliardám, které přihlásili věřitelé.