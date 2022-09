Česká Sberbank nabídne k prodeji své úvěrové portfolio

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB již 28. února.

„Díky tomu je šance, že historicky největší insolvenční řízení bude zároveň i nejkratší, kdy by velká část peněz věřitelů mohla být vyplacena v první polovině roku 2023,“ dodala.

V opačném případě by podle ní hrozil prodej úvěrů firmám obchodujících s pohledávkami, který by nejen velmi pravděpodobně vedl k podstatně nižšímu výnosu, ale byl by provázen i velmi nepříjemnými dopady na dlužníky Sberbank, včetně 13 000 lidí s hypotékami.