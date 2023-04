Koruna může ještě sílit

Podle ekonoma Natlandu Petra Bartoně koruna už měla touto dobou začít zlehka oslabovat, alespoň podle lednového výhledu ČNB. „Mezitím však události v USA a eurozóně zhoršily výhled na tamní zvyšování sazeb. A ČNB dál rozhlašuje, ať finančníci s brzkým snížením sazeb nepočítají. To jsou tři hlavní faktory posilování koruny, které by ještě mohly měsíc či dva vydržet. K prolomení hranice 23 korun za euro by dojít mohlo,“ soudí Bartoň.

„Nejvíce zlevní to, co si ze zahraničí objednáme sami. V době internetu to již není problém. Tím, že tam platíme v eurech, okamžitě realizujeme jakékoli posílení koruny a nemusíme čekat, než domácí konkurence mezi dovozci zlevní i dovozové zboží,“ dodal ekonom. Silná koruna podle něj nyní nejvíc pomáhá zlevnit energie či letenky od zahraničních společností. „A nesmíme zapomenout na potraviny, pro které je nyní módní jezdit do zahraničí,“ uzavřel.