Když sudy tančí. V Plzeňském Prazdroji vysmolují ležácké obry

Je to fuška, a taky trochu nebezpečná věc. „Běžte kousek dál! Co když ten sud někam ujede!“ rozhání fotografy bednářský mistr Karel Hofman.

Po tomhle představení sud dovalí ke kanálku, vyndají z něj zátku, zasyčí to, vyvalí se kouř a přebytečná smola odtéká do přistavených věder. Tímto to ovšem nekončí. „Sud se ještě čtvrt hodiny nebo dvacet minut převaluje, kdyby jen tak stál, tvořila by smola rampouchy,“ podotýká Tůma.