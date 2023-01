Kde jste na mě vzali číslo? Padla první pokuta za otravný telemarketing

Nejvyšší možná pokuta, již ČTÚ může za porušení zákona udělit, je 50 milionů korun nebo částka do výše 10 procent z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Novela zákona o elektronických komunikacích platí od 1. ledna 2022, nicméně do praxe definitivně vešla o půl roku později. Do té doby ještě platilo půlroční přechodné období, aby měly firmy čas na to, přizpůsobit se novým pravidlům, ze kterých vyplývá, že se automaticky předpokládá, že spotřebitele marketingové hovory obtěžují a nemá o ně zájem, a pokud nedá předem výslovný souhlas, nemůže být telešmejdy kontaktován.