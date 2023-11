Juchelka: Vadí nám zvýšení věku odchodu do penze a snížení tempa růstu důchodů

Ministr Jurečka přichází s návrhem na reformu penzí. Podpoříte ho, nebo máte s některými opatřeními problém?

My hlavně nevíme, jak návrh ve skutečnosti vypadá. Pan ministr představil jen další změnu parametrů, ale nemáme paragrafové znění, které bude až později. A teď si vezměte, jak ministři pravidelně mění to, co oznámí. Už teď máme ale výhrady k navýšení věku odchodu do penze a ke snížení tempa růstu důchodů.

Vláda parametrické změny nesmyslně kouskuje, zatím nebyla ani započata diskuse o předčasných důchodech u náročných profesí.

Pokud byste se dostali do vlády, co vše budete chtít v představených nebo již schválených opatřeních změnit, a co naopak zachováte?

Bez konečné podoby nelze říct, co bude do budoucna nosné a co ne. Za mě je rozhodně nepřekročitelný růst věku odchodu do důchodu a také mi vadí změny u řádných i mimořádných valorizací, které tato vláda provedla před několika měsíci. Vláda ty parametrické změny nesmyslně kouskuje, zatím ani nezapočala diskuse o předčasných důchodech u náročných profesí.

Podmínky pro valorizace a předčasné důchody byste tedy nenechali už tak, jak jsou nyní nastavené?

Za mě to je velký problém, na který upozorňují experti, a dokonce i ministerstvo financí. V důsledku budou změny u mimořádných valorizací v dlouhodobém horizontu dražší než před změnou, a pokud bude ekonomický růst, tak se také opět budou rozevírat nůžky mezi důchodci a ekonomicky aktivními. To je samozřejmě strašně špatně.

Někteří ekonomové varují, že lidé si na stáří musí více spořit sami, že stát není schopný penze na nynější výši dlouhodobě ufinancovat. Souhlasíte s tím?

Ano, proto jsme čekali, že vláda přijde společně se změnami prvního důchodového pilíře, které budou zjevně provázány se změnami ve třetím pilíři, to se ale nestalo.

Co byste pro větší stabilitu důchodového systému udělali vy?

Důležité pro průběžný důchodový systém jsou dvě základní veličiny: demografická křivka a ekonomický růst. Je proto zapotřebí zaměřit se na prorodinnou politiku a vládní opatření, která k hospodářskému růstu povedou. Zatímco u prorodinné politiky vláda některé kroky dělá, nepřichází s žádnými opatřeními na podporu růstu ekonomiky.

Vedle toho je potřeba i změna u řádných valorizací, aby se nezvětšoval rozdíl v příjmech mezi ekonomicky aktivními a starobními důchodci, když k tomu ekonomickému růstu dojde. Proto chceme vrátit řádné valorizace z jedné třetiny na polovinu růstu průměrné reálné mzdy. Jinak se může stát, že starobní důchody budou podhodnoceny a lidé skončí na dávkovém systému. To by bylo pro stát jen administrativně náročnější, a hlavně by to bylo nedůstojné z hlediska lidí, kteří předtím celý život poctivě pracovali.