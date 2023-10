Investice do hotelů v Evropě meziročně stouply o 74 procent

Investice do hotelů ve střední a východní Evropě od loňského do letošního června meziročně vzrostly o 74 procent na 464 milionů eur (zhruba 11,5 miliardy korun). Prodalo se 23 hotelů s kapacitou 3000 pokojů. Podle společností Cushman & Wakefield a CMS atraktivitu hotelových investic pomohl zvýšit i nárůst tržeb na dostupný pokoj v letošním prvním pololetí, který proti roku 2019 činil šest procent. Za celý rok 2023 by investice do hotelů mohly dosáhnout 563 milionů eur (asi 13,9 miliardy korun), což by proti loňsku bylo o 30 procent více, odhadují společnosti.

Foto: Envato elements Ilustrační foto

Článek V roce 2019 činily investice do hotelů přibližně 1,5 miliardy eur (asi 36 miliard korun). Data jsou uváděna za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. „V posledních dvou pololetích podpořil transakční aktivitu v hotelovém sektoru i rostoucí tlak na vlastníky, aby prodali nebo refinancovali svá aktiva, a na investory, aby uplatnili nahromaděný kapitál,“ uvedl vedoucí týmu hotelových transakcí pro střední, východní a jižní Evropu firmy Cushman & Wakefield Magsud Rahmanov. Nárůst v prodejích hotelů očekává i příští rok, pomůže tomu podle něj stabilizace inflace, lepší výkonnost hotelů nebo návrat investorů z Asie a Blízkého východu. „Potvrzuje to několik rozjednaných transakcí, na kterých se nyní podílíme,“ doplnil Rahmanov. Ve 2. čtvrtletí se v ČR ubytovalo o 14,3 procenta turistů více než vloni To, zda hotely splňují požadavky environmentální a společenské odpovědnosti (takzvané ESG), posuzuje polovina investorů ve střední a východní Evropě, dalších 40 procent se k tomu chystá. Vedou je k tomu přísnější regulace i případné zvýšení hodnoty aktiva, stojí ve zprávě. Certifikace ESG podle ní v Evropě mají jednotky procent hotelů. Jedním ze způsobů, jak se hotely požadavkům ESG přibližují, je podle zprávy například snížení spotřeby energií, k čemuž přispěly i jejich rostoucí ceny. Například v hotelech v Praze, Varšavě, Budapešti a Bukurešti činily v prvním pololetí roku 2019 náklady na energie 3,9 procenta z celkových příjmů, v letošním prvním pololetí to bylo 7,2 procenta. Hrubé provozní zisky tak kvůli tomu hoteliérům klesly o 9,1 procenta, v Praze to bylo o 4,6 procenta, vyplývá ze zprávy. „Očekávání hostů, investorů a regulatorních orgánů se vyvíjí a majitelé či provozovatelé hotelů na to musí reagovat. Díky inovacím mohou vyhovět rostoucí poptávce po udržitelném a společensky odpovědném provozu. Evropská unie dynamicky rozvíjí legislativu na podporu zelené transformace. Bylo přijato již několik právních aktů, jež mají zefektivnit ESG reporting a budou mít přímý dopad na finanční i hotelový sektor, neboť zainteresované strany budou výkonnost hotelů v oblasti ESG posuzovat ve stále větší míře,“ uvedl vedoucí pro hotelový sektor ve společnosti CMS Lukáš Hejduk. Společnost Cushman & Wakefield poskytuje realitní služby nájemcům i vlastníkům nemovitostí. Firma CMS nabízí právnické poradenství. Z 50 nejlepších hotelů světa je 21 evropských