Inflace zpomaluje, dostala se pod devět procent, shodují se analytici

„Červenec by měl přinést další uklidnění v cenách potravin, které by mohly meziměsíčně mírně poklesnout. Příznivý vývoj očekáváme i v kategoriích odívání a obuvi či u bytového vybavení, kde počítáme taktéž s kosmetickým zlevňováním. Naopak zdražovaly pohonné hmoty a bez pochyby i rekreace, kde s příchodem letních prázdnin zapůsobí standardní sezónnost. Ta s sebou sveze i poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb, kteří taktéž navýší své ceny. Celkově by tak meziměsíční inflace měla dosáhnout 0,4 procenta, což meziročně odpovídá hodnotě 8,7 procenta,“ sdělil hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.