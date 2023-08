Indie se chystá zakázat vývoz cukru

Indie se chystá zakázat vývoz cukru, protože nedostatek dešťů snížil výnosy u cukrové třtiny. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na vládní zdroje. Indie by tak vývoz cukru pozastavila poprvé za sedm let. Absence indického cukru na světovém trhu by pravděpodobně vedla k růstu cen cukru na klíčových burzách v New Yorku a Londýně, které se již nyní pohybují v blízkosti několikaletých maxim, píše Reuters.

Foto: Krishnendu Halder, Reuters Dělníci nakládají cukrovou třtinu na vozík na poli v Záherabádu.

Článek „Soustředíme se především na uspokojení místní potřeby a na výrobu etanolu z přebytků cukrové třtiny,“ uvedl jeden ze zdrojů. „V nadcházející sezoně nebudeme mít dostatek cukru, na který bychom mohli přidělit exportní kvóty,“ dodal. Cukrová sezona v Indii začíná v říjnu a končí v září následujícího roku. V současné sezoně Indie povolila vývoz pouze 6,1 milionu tun cukru, zatímco v předchozí sezoně to bylo rekordních 11,1 milionu tun. Monzunové deště v hlavních oblastech pro pěstování cukrové třtiny v indických státech Maháráštra a Karnátaka se letos zatím nacházejí až 50 procent pod průměrem. Tyto oblasti se na celkové produkci cukru v Indii podílejí více než polovinou. Místní ceny cukru se v Indii tento týden vyšplhaly na nejvyšší úroveň za téměř dva roky. „Potravinová inflace je zdrojem obav. Nynější vzestup cen cukru eliminuje jakoukoliv možnost vývozu,“ uvedl další ze zdrojů. Indie minulý měsíc překvapila odběratele uvalením embarga na vývoz bílé rýže jiných druhů než basmati. Minulý týden země uvalila 40procentní clo na vývoz cibule. Vláda se těmito kroky snaží dostat ceny potravin pod kontrolu před blížícími se volbami, napsala agentura Reuters. Obchodování s rýží v Asii ustalo, po omezení vývozu z Indie se čeká růst cen