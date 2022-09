I lodní doprava pociťuje důsledky inflace. Kontejnery z Číny za tři měsíce zlevnily o polovinu

Cena přepravy jednoho téměř 37metrového kontejneru z největšího světového přístavu Šanghaje do Los Angeles minulý týden činila 3 779 dolarů (96 400 Kč).

To je poprvé od září 2020, kdy se spotová cena dostala pod hranici čtyř tisíc dolarů, uvedla poradenská společnost Drewry.

Podle jejích dat se cena kontejneru jen za poslední tři měsíce snížila o polovinu. Podobnou sestupnou trajektorii ceny pak vykazují i trasy z Šanghaje do dalších přístavů světového významu, konkrétně do New Yorku a Rotterdamu.