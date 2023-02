Home Credit otevře kamenné pobočky

„I když to na první pohled vypadá, že jdeme proti proudu, protože služby, a to především finanční, se posouvají do on-line prostředí a v dnešní době řada bankovních domů počet svých poboček spíše snižuje, snažíme se tímto krokem vyjít vstříc klientům, kteří preferují osobní kontakt při sjednávání půjčky,“ uvedl marketingový a produktový ředitel Home Credit ČR a SR Milan Cáder.