EU hrozí závislost na bateriích z Číny

Lídři zemí EU by se měli bavit o rostoucí globální asertivitě a silné ekonomice Číny, přičemž na stole budou konkrétní návrhy Evropské komise (EK) na to, jak snížit riziko, aby se Evropa nestala na Číně silně závislou, a to v dodávkách lithium-iontových baterií a palivových článků. V této věci EK navrhuje diverzifikaci, a to prostřednictvím dodávek z Afriky a Latinské Ameriky.