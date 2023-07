V Maďarsku budou investovat další dva čínští výrobci baterií

Szijjártó řekl, že země už má smlouvy s dalšími dvěma výrobci baterií, kteří patří mezi deset největších na světě. Obě firmy by měly už brzy oznámit své investice. Podle něj by se tak letos mohl přiliv zahraničních investic do Maďarska zdvojnásobit. Loni investice činily rekordních 6,5 miliardy eur, letos by tak mohly dosáhnout 13 miliard eur.