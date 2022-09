Energetický plán EK nestačí, je potřeba rychlá reforma trhu, řekl Michel

Krizová opatření navržená Evropskou komisí (EK) ke zmírnění dopadů vysokých cen energií nejsou k vyřešení těžké situace obyvatel a firem v členských státech dostatečná. V pátek to řekl předseda Evropské rady Charles Michel, podle něhož je mimo jiné potřeba co nejrychleji změnit způsob, jakým se určují ceny elektřiny. Uvedla to agentura Reuters.

Foto: Jean-Francois Badias, ČTK/AP Předseda Evropské rady Charles Michel