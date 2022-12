Dvojí kvalita potravin opět na scéně. Pro Česko byla pochutina s palmovým olejem

Palmový olej je levnější než slunečnicový. Inspekce nařídila výrobci, společnosti Mondelez, potravinu stáhnout z trhu. Firma inspekci sdělila, že ji stáhne a dodá do potravinových bank.

Inspekce se pustila do kontroly dvojí kvality až od konce letošního května, kdy končil termín, do něhož mohly země Evropské unie zavést do svého právního řádu evropskou směrnici zakazující tuto klamavou praktiku. Ta říká, že výrobci nesmějí prodávat stejný výrobek na trzích různých členských zemí s různým složením.