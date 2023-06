Důchodový systém je beze změn neudržitelný, říká předseda Národní rozpočtové rady

„Pokud se uskuteční všechny navržené změny, a poté politici nebudou řadu let do systému zasahovat, máme velkou šanci mít systém udržitelnější,“ uvedl Hampl. Systém by podle něj neměl být udržitelný jen pro stávající seniory, ale i ty budoucí. „A to si myslím, že dělá,“ dodal. „Jestli si mám vybrat mezi ideálním a nerealizovatelným a kompromisem, který může projít, beru za všech okolností variantu číslo dvě,“ dodal k ambicióznosti návrhu.