Dovoz energií do EU ve čtvrtletí kvůli slabším dodávkám z Ruska klesl

Dovoz energií do Evropské unie se ve druhém čtvrtletí znovu snížil. Členské země totiž dál omezují závislost na dodávkách z Ruska, uvedl v pondělí unijní statistický úřad Eurostat. Co do hodnoty dovoz energií meziročně klesl o 39,4 procenta, co do objemu pak o 11,3 procenta.

Foto: Stringer Egypt, Reuters Tanker převážející zkapalněný plyn (LNG) přes Suezský průplav.