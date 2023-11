Do předčasného důchodu loni zamířil rekordní počet lidí

Rekordních 44,6 tisíce předčasných důchodů dostali nově lidé v loňském roce. Je to o 20 tisíc více než v roce předchozím. Ještě nikdy jich nepřibylo tolik. Odchod do předčasné penze byl výhodnější než standardní důchody, o které by lidé žádali letos. Uvedl to Český statistický úřad.

Foto: Envato Ilustrační foto