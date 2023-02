Do Ostravy dorazilo prvních šest trolejbusů nové generace, jezdit mohou i bez trolejí

„Trolejbusy budeme nasazovat průběžně do celého provozu, konkrétně od března se s nimi cestující mohou setkat například na lince 101,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys s tím, že šest vozů pořídil DPO s pomocí evropské dotace, která uhradila 85 procent ceny.

Zbylých 12 trolejbusů dorazí do města postupně, nejpozději však do prázdnin. Kapacita jednoho nízkopodlažního trolejbusu je 80 cestujících, vozy disponují celovozovou klimatizací, USB porty a kamerovým systémem. Jejich velkou předností je, že jde o elektrobusy s dynamickým nabíjením baterií, tedy tam, kde trolejové vedení končí, mohou pokračovat v jízdě i bez trakčního vedení. Jejich baterie se navíc budou dobíjet při jízdě i stání z trolejového vedení. Na baterie trolejbus ujede 15 kilometrů.

Trolejbusy Škoda 36 Tr nahradí své předchůdce, zastaralý typ Škoda 21 Tr, které v Ostravě jezdí 27 let. Těch má DPO devět, jeden vůz si ponechá do sbírky historických vozidel. „Osmnáct vozů je tak velký počet, že se skutečně plnohodnotně zařadí do naší trolejbusové flotily tak, že budeme schopni obsluhovat tento trolejbus na všech linkách. V březnu na 101. Nicméně některé linky doznají změn, protože díky bateriím, kterými je vybaven tento typ trolejbusů, tak bude moct jezdit i určité úseky, které nejsou pokryty trolejovým vedením a tím nahradí určitou část trasy, kterou v minulosti obsluhovaly autobusy,“ popsal generální ředitel DPO Morys, který poznamenal, že vozový park DPO bude nyní mít 71 trolejbusů.