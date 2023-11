Do ČR se dostalo 100 kg zdravotně závadného sýra

Na český trh se dostalo 100 kilogramů francouzského sýra Morbier, který by mohl obsahovat bakterii Escherichia coli, která může způsobit závažné střevní potíže. Prodával se hlavně v menších prodejnách a řetězci Kaufland. Do distribuce se dostal v září a říjnu, většina produktů se z prodeje stáhla, část se prodala. V tiskové zprávě to uvedla Státní veterinární správa (SVS).

Foto: Státní veterinární správa (SVS) SVS stáhla z prodeje francouzský sýr Morbier.