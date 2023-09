Design remosek bude mít stejný rukopis jako Ferrari

Až donedávna sídlila Remoska ve Frenštátu pod Radhoštěm. Letos ale přestěhovala výrobu do zcela nového závodu v Kopřivnici, který byl ve čtvrtek slavnostně otevřen.

Do jeho výstavby investovala přes 300 milionů korun. Ostrý provoz plánuje společnost spustit začátkem příštího roku.

„Zadání je, že máme tři řady remosek a každou řadu nám navrhnou znovu. To znamená, že remoska bude vypadat jinak, bude hlavně hezčí,“ popsal majoritní vlastník Remosky Zdenek Sartoris. Potvrdil, že firmě jde hlavně o design.

„Chceme být v našem oboru Ferrari. Minimálně pro střední Evropu,“ dodal s tím, že remosky s novým designem od Pininfariny by se poprvé měly představit na veletrhu v německém Frankfurtu.

„Nová hala nám umožní zvýšit produktivitu práce, zefektivnit všechny procesy. Digitalizace a nový řídící systém nám umožní všechny procesy kontrolovat, analyzovat a v případě potřeby dělat hned nápravu. Výsledkem bude to, že zefektivníme výrobu a budeme tak levnější, konkurenceschopnější,“ poukázal Sartoris.

Dodal, že letos firma vyrobí 90 tisíc kusů remosek, už v příštím roce by to ale mělo být díky automatizovanému provozu o 30 tisíc víc.

„A poté, co budeme mít nový design remosky, tak bychom se chtěli dostávat na řádově statisíce kusů ročně,“ prozradil a upozornil, že remoska nebudou v budoucnu jen pečicí mísy, ale i pánve, hrnce, drobné elektrospotřebiče a vše, co se týká vaření a přípravy jídla.

Remosky se začaly vyrábět v roce 1957 v Kostelci nad Černými lesy. Po roce 1989 ale jejich prodej prudce klesal. Obnova značky přišla v roce 1994, kdy se výroba přestěhovala do Frenštátu. Aktuálně firma zaměstnává 45 lidí, do budoucna, při třísměnném provozu, jich má být až 80.

Loňský obrat firmy byl 140 milionů korun, přibližně 40 procent výroby jde na export, hlavně do Anglie, v menší míře na Slovensko, do Německa, Austrálie či do Jihoafrické republiky.