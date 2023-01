Dálkové teplo zdražilo. Nejvíc tam, kde se topí plynem

Vzhledem k tomu, že pro teplárny vyrábějící teplo z plynu platí od ledna do konce roku vládou stanovený strop cen 3 Kč včetně DPH za kWh, někde ceny oproti loňsku i klesly.

Třeba v Jablonci nad Nisou v září lidé platili 2136 korun za GJ, teď je to méně. „Dokud bude platit strop pro ceny plynu, budou naše ceny na úrovni kolem 1500 korun za gigajoule,“ sdělil šéf Jablonecké energetické Petr Roubíček. Od Nového roku tak domácnosti v Jablonci platí za teplo podle tarifu až 1550 korun za GJ. I tak je to však v porovnání se začátkem roku 2022 více než dvojnásobek.

V Karlových Varech vzrostla cena tepla o 15,2 procenta. Pro typickou domácnost to znamená zvýšení měsíční platby zhruba o 250 korun. Zlínské domácnosti po Novém roce čekalo 22procentní navýšení plateb za teplo a teplou vodu. Teplo je zde vyráběno spalováním domácího uhlí z lomů ze severu Čech a biomasy.

Ceny dálkového tepla by ale letos ještě mohly klesnout. Teplárny mají mít nárok na dotaci od státu, celkem by na ně mělo jít až 17 miliard korun. Ministerstvo průmyslu očekává, že teplárny promítnou finanční podporu nákladů v plné výši do cen pro spotřebitele.