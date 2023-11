ČNB varovala před firmou LeadX Group Ltd., která nabízí investice

ČNB také upozornila na to, že osoby vystupující jménem LeadX Group Ltd. se vykazují zfalšovanými dokumenty, které mají zvýšit jejich důvěryhodnost. Mimo jiné je to falešné rozhodnutí ČNB o zapsání společnosti do seznamu depozitářů investičních fondů nebo zfalšovaná smlouva o společných investicích mezi firmou a energetickou společností ČEZ.