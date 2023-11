ČEZ by mohl prodat distribuční a výrobní aktiva v Turecku ještě letos

Prodej Akcez Enerji zahájila společnost loni v létě a brzy by jej měla dokončit. „Hlavní kámen úrazu v této transakci bylo financování pro kupujícího, ale to už by mělo být vyřešeno. Dohodnuto bylo také převzetí záruk, které tam ČEZ má,“ řekl Novák. Věří, že obchod by měl být dokončen do konce roku. Finanční podrobnosti ani jméno kupujícího neuvedl.