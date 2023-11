Česko vsadí na modulární reaktory. Vláda schválila plán jejich rozvoje

Vláda do budoucna počítá s výstavbou malých a středních modulárních reaktorů. V Česku by se měly postupně objevovat během příštích pěti až deseti let. Kabinet pro to ve středu schválil specializovaný plán. Menší reaktory mají být součástí připravované Státní energetické koncepce.

Foto: Profimedia.cz Malý jaderný modulární reaktor (Ilustrační foto)