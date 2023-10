Ceny zlata a stříbra jdou skokově dolů

„Jakmile se americká centrální banka Fed začne vyjadřovat holubičím tónem, dolar začne oslabovat, což by mohlo hrát do karet právě drahým kovům. Zlato by se pak mohlo vrátit nad 2000 dolarů a stříbro nad 25 dolarů,“ dodal Volf. To ale nějakou dobu potrvá, mohlo by k tomu dojít až za několik měsíců.