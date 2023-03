Ceny energií likvidují jednoho z největších českých pěstitelů kaktusů

„Vydal jsem se na obec i na kraj, zda by pomohli. Před pěti lety jsme totiž otevřeli botanickou zahradu i pro veřejnost, také děláme vzdělávací exkurze pro školy. Radnice chtěla, aby tu krásu a vzácnosti viděli i ostatní, a je to další atraktivita pro město,“ popisoval muž.

Na obci i na kraji však zatím neuspěl. „Oni by i rádi pomohli, tu snahu vidím. Ale podmínkou je, abychom se stali neziskovou organizací. Takže na tom teď pracujeme. Je to ale běh na dlouhou trať,“ přiznal.

„Je tam pak možnost dosáhnout i na evropské dotace. Snad se nám to do roku, dvou let podaří. Jsou tam různé podmínky, které musíme splnit. Např. musíme mít všechny rostliny označeny štítky a popsány. Než tady těch 5550 rostlin popíšu, tak to bude trvat,“ nevzdává to pěstitel kaktusů.