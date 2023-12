Cena zlata je rekordní

K růstu podle analytiků přispívá očekávání, že americká centrální banka (Fed) už začátkem příštího roku přistoupí ke snížení základních úrokových sazeb. Ty jsou teď ve Spojených státech na nejvyšší úrovni za více než 20 let.

Podle analytika Purple Trading Petra Lajska zlato těží z oslabujícího dolaru. Trhy už totiž vyhlíží první snížení úrokových sazeb, přičemž se spekuluje, že by k tomu mohlo dojít už v prvním kvartálu příštího roku.

„To by mohlo na dolar dále zatlačit a zlato by tak mohlo pokračovat ve své krasojízdě i v příštím roce. Snižování úrokových sazeb by tak mělo zlatu přát,“ uvedl Lajsek.