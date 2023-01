Britská energetická síť je napjatá, provozovatel soustavy nabízí lidem peníze za omezení spotřeby

Službu už letos v zimě National Grid ve spolupráci s některými dodavateli energií párkrát testoval, pouze ale ve zkušebním režimu. V pondělí se tak nejspíš stane poprvé, kdy bude služba v aktivním provozu, upozornil server The Financial Times.

National Grid zároveň požádal dva uhelné bloky v yorkshirské elektrárně Drax a jeden blok v elektrárně West Burton v Nottinghamshire, aby se uvedly do pohotovostního režimu pro případ, že by bylo potřeba uspokojit poptávku.

„Neznamená to, že dodávky elektřiny jsou ohroženy, lidé by se neměli bát. Jsou to preventivní opatření k udržení rezervy volné kapacity, kterou potřebujeme,“ uvedla National Grid ESO, která je součástí energetické skupiny dohlížející na britskou elektrizační soustavu.